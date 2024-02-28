توسعة شوارع مدينة مرسى مطروح لاستقبال 7 ملايين مصطاف (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تطوير شوارع مدينة مرسى مطروح وتوسعتها في وسط المدينة، بما يليق بمكانة مطروح السياحية، قبل موسم صيف 2024، في ظل اهتمام الدولة بمحافظة مطروح وتوجه المشروعات الاستثمارية والسياحية بها خلال الفترة الحالية.

تنفيذ أعمال توسعة شوارع مطروح

وتابع محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، شوارع وسط المدينة وتوسعتها وقيام مجلس مدينة مرسى مطروح بالتعاون مع شرطة المرافق برفع إشغالات الباعة الجائلين لاستعادة الشكل الحضاري والبيئي، كما تابع استكمال أعمال رفع الجزيرة الوسطى من شارع شكري القواتلي حتى شارع عمر المختار، وتنفيذ أعمال توسعة الشارع مع إعادة وضع طبقة سن ودكها وتجهيزها للرصف.

منع الباعة الجائلين من شوارع وسط المدينة

وأكد محافظ مطروح على تواجد أفراد من شرطة المرافق ووضع حواجز مرورية لمنع إعادة الباعة الجائلين والحفاظ على الشكل الحضاري والبيئي وسط المدينة، لافتاً أننا وضعنها خطة لاستعادة مدينة مرسى مطروح رونقها، لتجهيزها لموسم الصيف الجديد، وجاري استكمال أعمال التطوير في جميع الشوارع، والاستعداد المبكر للمصيف، لاستقبال ملايين المصطافين خاصة وأن مطروح تستقبل سنويا ما بين 6 حتى 7 ملايين مصطاف.