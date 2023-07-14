انخفاض أسعار شقق مصيف مطروح.. اعرف التفاصيل

على الرغم من توافد أعداد غفيرة من المصطافين من مختلف مدن ومحافظات مصر على مدينة مرسى مطروح، إلا أن أسعار شقق مصيف مطروح انخفضت خلال هذا الأسبوع، لتسجل أقل سعرا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

أسعار شقق مصيف مرسى مطروح

وتسجل أسعار شقق مصيف مطروح الواقعة على البحر صف غرفتين وصالة، 700 جنيه في الليلة، بعد أن سجلت في العيد 1000 جنيه، وثلاث غرف 800 جنيه، بعد أن سجلت 1200 جنيه، والشقة الغرفتين تشطيب لوكس ومكيفة تزيد 200 جنيه عن العادية، بحسب خالد سيد، سمسار، لـ«الوطن».

أسعار الشاليهات والفيلات في مرسى مطروح

وتختلف أسعار الشاليهات والفيلات في مرسى مطروح، طبقا لـ عبد الرحمن صالح، سمسار، حيث يسجل سعر إيجار الشاليه صف أول على البحر غرفتين وصالة ومطبخ وحمام وجنينة 1000 جنيه، وثلاث غرفة 1300 جنيه، وأربعة غرف و2 حمام وتشطيب جيد وموقع متميز 2000 جنيه الليلة، بينما تسجل أسعار الفيلا غرفتين وصالة ومطبخ وحمام بجنينة 1500 جنيه الليلة، وثلاث غرف 2000 جنيه الليلة.

إقبال على مصيف مرسى مطروح

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن هناك إقبالا كبيرا من المصطافين على مصيف مطروح، وتشهد الشواطئ زحاما شديدا على مدار اليوم، في ظل توافر الخدمات في المدينة، من زيادة حصة المخابز البلدية المدعمة، وزيادة حصة أسطوانات أنابيب البوتاجاز، وطرح كميات كبيرة من المواد الغذائية، وزيادة قدرات التيار الكهربائي للمناطق السياحية، وزيادة ضخ كميات من مياه الشرب، ورفع حالة الطوارئ في جميع المستشفيات على مستوى المحافظة وزيادة كميات أكياس الدم والأمصال ضد الثعابين والعقارب، وزيادة سيارات الإسعاف بطول الساحل الشمالي من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة مرسى مطروح بطول 300 كيلومتر.