تكلفة رحلة مصيف مطروح.. أسعار الشقق والمواصلات

في الوقت الذي ارتفعت فيه درجات الحرارة مع بداية شهر يونيو 2023، بدأ الكثير من الأسر التوجه إلى مصيف مدينة مرسى مطروح، للاستمتاع بالبحر والهروب من حرارة الشمس، خاصة بعد انتهاء معظم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل الدراسية المختلفة.

ومع تزايد الإقبال خلال الفترة الأخيرة على مصيف مطروح، تساءل كثيرون عن تكلفة السفر إلى المصيف، وأسعار الشقق والمواصلات والشواطئ.

تكلفة رحلة السفر إلى مصيف مطروح

ويمكن السفر من القاهرة إلى مصيف مرسى مطروح بوسائل مواصلات مختلفة، بينها الميكروباص من موقف مشعل في الهرم بالجيزة، بأجرة تتراوح بين 130 و140 جنيها للفرد، وكذلك بالقطار المكيف وسعر التذكرة تتراوح من 140 وحتى 190 جنيها حسب كل درجة بالقطار، وأتوبيسات شركة غرب ووسط الدلتا وسعر التذكرة 170 جنيها، والسوبرجيت بـ200 جنيه، بحسب صالح فتح الله، مدير شركة سياحة بمطروح.

شواطئ يسمح الدخول إليها بالسيارة

وتسمح عدة شواطئ في مطروح بدخول المصطافين بسياراتهم دون رسوم، والوقوف بالسيارة على البحر، بحسب أشرف فؤاد، منظم رحلات شاطئية بمطروح، ومن بينها شاطئ روميل وشاطئ الفيروز وشاطئ النخيل وشاطئ أم الرخم، وشاطئ زمردة الأبيض وشاطئ مالديف الأبيض، وشاطئ مينا حشيش وشاطئ علم الروم وشاطئ الفيروز وشاطئ الرميلة.

أسعار شقق مصيف مطروح

وتبدأ أسعار شقق مصيف مطروح في شهر يونيو، الشقة غرفتين بسعر 300 جنيه الليلة، و3 غرف بسعر 400 جنيه الليلة، والشالية الواقع على البحر مباشرة في شاطئ عجيبة وحتى الأبيض بسعر يتراوح بين 800 وحتى 1000 جنيه في الليلة حسب المساحة، وذلك بحسب خالد أحمد، سمسار شقق مصيفية بمطروح.