«القومي للإعاقة»: حرص السيسي على حضور «قادرون باختلاف» لفتة إنسانية لذوي الهمم

قال خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنّ حرص الرئيس السيسي في حضور احتفالية قادرون باختلاف، في نسختها الخامسة على التوالي، يعطي لفتات إنسانية واجتماعية لذوي الإعاقة، باعتبارهم فئة من فئات المجتمع، ولكل أبناء الشعب المصري، موكدا أن اليوم بمثابة عيد لذوي الهمم.

صندوق دعم ذوي الهمم

أضاف «حنفي» خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن صندوق دعم ذوي الهمم، جاء من خلال فكرة طرحها الرئيس السيسي، في النسخة الأولى للاحتفالية عام 2018، لافتا إلى أن الدولة المصرية تقدم العديد من الإسهامات في هذا الصندوق، وظهر ذلك خلال توجيه الرئيس برفع الدعم المُقدم لصندوق دعم ذوي الهمم بـ10 مليارات جنيه.

9 مواد عن ذوي الإعاقة في دستور 2014

تابع أن الإجراءات التي اتخذت لحفظ حقوق ذوي الإعاقة، كانت منذ دستور 2014 مواصلا: «حظى هذا الدستور بكم غير مسبوق من النصوص التي تخص هذه الفئة، حيث تصل إلى حوالي 9 مواد، تتحدث عن ذوي الإعاقة بشكل مباشر، كما أن هناك نصوص أخرى في الدستور تشير لهم بشكل غبر مباشر، وكل هذا يؤكد أن الدولة المصرية تبذل كل الجهود لدعم فئة قادرون باختلاف».