الحوار الوطني ينشر أبرز رسائل الرئيس السيسي في احتفالية قادرون باختلاف

نشرت إدارة الحوار الوطني، أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال احتفالية قادرون باختلاف، التي أشار فيها الرئيس إلى تخصيص 10 مليار جنيه لصندوق قادرون باختلاف.

أوضحت إدارة الحوار أن الرئيس السيسي، أكد خلال الاحتفالية حرص الدولة المصرية، أن يكون معبر رفح منفذا لمساعدة الأشقاء وعلاج المصابين.

أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف، على النحو التالي:

ـ وجهت الحكومة باستمرار العمل على برامجها لدعم ذوي الهمم.

ـ تخصيص 10 مليار جنيه لصندوق قادرون باختلاف.

ـ يجب أن نكون داعمين لبعضنا البعض على الدوام، ونسهم بكل ما نملك سبيلا لتحقيق ذلك، وهناك دور علينا جميعا تجاه كل شيء.

ـ يواجه عالمنا وإقليمنا تحديات جمة وأزمات صعبة تفرض أوضاعا تتطلب الوحدة والجلد والثبات.

ـ حرصنا على تخفيف ما أمكن على أشقائنا في قطاع غزة.

ـ حرصنا على أن يكون معبر رفح منفذا لمساعدة الأشقاء وعلاج المصابين.

ـ مصر لم تغلق معبر رفح طوال الأشهر الماضية.

ـ نتمنى الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ـ مستمرون في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى تصل إلى دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

ـ مصر تلقت جزءا من أموال صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة، وسيدخل جزء آخر مثله يوم الجمعة المقبل للبنك المركزي.

ـ مدينة رأس الحكمة ستكون مدينة عالمية تعمل على مدار العام وليس في شهور الصيف فقط، وسيتواجد بها أنشطة تتواجد لأول مرة في مصر.

ـ نحن واضحون مع الشعب المصري في طرح أي أمر.