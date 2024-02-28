«لميس» عضو قادرون باختلاف: سعيدة بمقابلة الرئيس.. وأحلامي «مالهاش سقف»

أعربت لميس إسلام، عضو فريق قادرون باختلاف، عن أمنيتها في تقديم برنامج أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يرى شخصيات الجرافيك التي صنعتها، وذلك بعد أن حققت أحد أحلامها بمقابلة الرئيس في الأوبريت الذي شاركت فيه خلال احتفالية الفريق اليوم.

كتابة وإلقاء شعر وتمثيل على المسرح

تقول «لميس»، الطالبة في الصف الثاني الثانوي بالقسم الأدبي بمحافظة بورسعيد، وعضو فريق قادرون باختلاف، إنها تهوى كتابة وإلقاء الشعر، والتمثيل على المسرح، حيث قدمت عروضا متنوعة. تضيف «كنت أتابع احتفاليات قادرون باختلاف عبر التلفزيون، وكنت أتمنى مقابلة الرئيس السيسي، وطلبت من والدي الاشتراك في الفريق، وبالفعل انضممت بعد التسجيل على صفحتهم على الإنترنت».

شاركت «لميس» في بروفات الاحتفالية قبل عدة أشهر، وفرحتها اليوم لا توصف بمقابلة الرئيس السيسي الذي يرعى ذوي الهمم، ويسعى لاندماجهم في المجتمع.. تضيف «أقول للرئيس أشكرك على ما قدمته لنا من حاجات حلوة، واهتمامك بنا وحرصك على أن نشارك في مختلف المجالات».

أحلام «لميس».. مقدمة برامج ومحامية

تحلم «لميس» بأن تكون مذيعة، وتقدم برنامجا أمام الرئيس السيسي، كما تحلم بالالتحاق بكلية الحقوق، لتدافع عن حقوق المواطنين، وأن تقدم برامج تلفزيونية لتوعية الناس بالقانون.

تتمنى «لميس» أن يرى الرئيس السيسي رسومات الجرافيك الخاصة بها، وهي عبارة عن شخصية «مذيع» من ذوي الهمم أطلقت علية اسم رضا عبد السلام، وتروي خلاله التحديات التي تواجه ذوي الهمم في تحقيق أحلامهم.

لمياء حسن والدة «لميس»، تقول إن ابنتها تتميز بالذكاء منذ صغرها رغم إعاقتها، ولديها أحلام كبيرة، وتسعى إلى تطوير ذاتها، من خلال برامج الإنترنت، إضافة إلى صقل هوايتها في التمثيل.. وتشيف «ابنتي كانت تحلم بالمشاركة في حفل قادرون باختلاف، وقدمنا العام الماضي في منصة الاتحاد الخاص بالإعاقات، وتم قبولنا هذا العام».

وأكدت الأم، أنها بكت من الفرحة بعد تحقيق حلم ابنتها بمقابلة الرئيس، مشيرة إلى أن «لميس» لديها شقيقان متفوقان في كليتي الهندسة والحقوق، إلا أن النجاح وتفوق «لميس» له طعم آخر، حيث نجحت فيما لم يقدر عليه الأصحاء، وأثبتت أنها قادرة على تحقيق المستحيل.