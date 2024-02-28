«الثروة السمكية»: ندرس تنفيذ مشروعات استزراع في مدينة رأس الحكمة

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فرع هيئة الثروة السمكية والجهات المعنية في المحافظة، بدراسة إصدار قرار بمنع خروج الأسماك من المحافظة، إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي لأهالي مطروح من الأسماك التي يجري صيدها من سواحل المحافظة، مع تشكيل لجنة من المعنيين من جمعيات الصيادين وجهاز تنمية الثروة السمكية والمحافظة، وعقد اجتماع دوري شهري والمتابعة الميدانية والتنسيق والتواصل المستمر، لحصر كل المشكلات ومناقشتها لوضع حلول مناسبة لها.

كان محافظ مطروح اجتمع، اليوم الأربعاء، مع اللواء حسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والوفد المرافق بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة ورؤساء جمعيات الصيادين بمطروح والسلوم والضبعة.

حصر احتياجات ومطالب الصيادين

وناقش محافظ مطروح، خلال اللقاء، أهمية العمل على الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بالمحافظة، لتحقيق العائد الاقتصادي وتنمية الثروة السمكية، وطرح مشروعات استزراع سمكي، خاصة مع امتداد ساحلي بمطروح على البحر المتوسط بطول 450 كم، كما جرى بحث استعراض مطالب واحتياجات تنمية الثروة السمكية، وحصر الاحتياجات والمطالب للصيادين والمقترحات، وكيفية تنفيذها بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية الثروة السمكية.

مشروعات الثروة السمكية

وتم التنسيق بين محافظة مطروح مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوعية ودعم صغار الصيادين، لإقامة مشروعات خاصة بتنمية الثروة السمكية مثل الأحواض السمكية، ومساعدة صغار الصيادين في عمل مراكب وغيرها، وكذلك دراسة مقترح عمل فصول تعليم فنى لتنمية الثروة السمكية، كما تم مناقشة أهمية التنسيق لتوسعة رصيف ميناء مطروح الخاص باستقبال مراكب الصيد، وإنشاء مصنع للثلج، وتناول اللقاء مناقشة استغلال مصارف سيوة وتوعية المزارعين بالواحة بكيفية تحقيق الاستفادة منها في تنمية الثروة السمكية، وإنشاء مشروعات إقامة أحواض الثروة السمكية.

استزراع سمكي في رأس الحكمة

وأوضح رئيس جهاز تنمية الثروة السمكية أنه يمكن طرح المحافظة فرص لتنمية الثروة السمكية، مع مخطط عمل 12 قفص استزراع سمكي في البحر بمطروح، منها بمناطق رأس الحكمة وعلم الروم، مما يساهم في تنمية إنتاجية الثروة السمكية ويشجع علي الاستثمار بهذا القطاع.