«المركزي لبحوث الثروة السمكية» يستقبل وفدا من «الفاو» لبحث المشاريع البحثية

استقبل الدكتور رفعت الجمل مدير المركزي لبحوث الثروة السمكية وفدا من منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» للوقوف على إمكانيات المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، اللوجستية، والبشرية، ومدى إمكانية التعاون بين المعمل ومنظمة الفاو المستقبلية ومدى استفادة المعمل من المشاريع البحثية التي قدمتها منظمة الفاو سابقا.

أماكن إقامة فندقية لتدريب جميع المهتمين بالثروة السمكية

وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بيان إنَّ المعمل أحد قلاع العلم على مستوى جمهورية مصر العربية والقارة الافريقية، موضحة أنَّ «الجمل» قدم عرضاً حول إمكانيات المعمل المختلفة من معامل مجهزة بأحدث الأجهزة ومدى استعداد المعمل لدراسة المشكلات المختلفة لمزارعي الأسماك بمصر وحلها بحلول فورية مما يعمل على الارتقاء بالقطاع وزيادة الإنتاج وإمكانيات التدريب من قاعات تدريب وأماكن إقامه فندقية لتدريب جميع المهتمين بالثروة السمكية بمصر والقارة الافريقية حيث أن المعمل أحد المعامل المسجلة في الاتحاد الإفريقي كمركز تميز لأبحاث وتدريب الاستزراعي السمكي.

مزارع سمكية تنتج أفخر أنواع الأسماك

بعد ذلك اصطحب الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل، الوفد في جولة تفقدية داخل المعمل والمزرعة البحثية والمفرخات وكذلك المزرعة الإنتاجية الذى يبلغ مساحتها حوالى الف ومائتين فدان مزارع سمكية تنتج أفخر أنواع الأسماك من أسماك البلطي والعائلة البورية وأنواع أسماك المبروك المختلفة.