محافظ البحر الأحمر يصدر قرارا جديدا للحفاظ على الثروة السمكية

شهدت محافظة البحر الأحمر، صدور قرار جديد بشأن الصيد، للحفاظ على مخزون الثروة السمكية بالتنسيق بين محميات البحر الأحمر وهيئة الثروة السمكية وجمعية المحافظة على البيئة، وإحالة المخالفين للتحقيق.

مواجهة المخالفات البيئية

شمل قرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حظر ممارسة أنشطة الصيد بحرفتي الجر والشانشولا بحميع مناطق البحر الأحمر، عدا منطقة الميناء السياحي للغردقة لأغراض التموين، وأشار الدكتور محمود معاطي دكتور علوم البحار بمعهد بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ سبب حظر الصيد هو مواجهة المخالفات البيئية، وتأثيرها على مخزون الثروة السمكية والإضرار بالشعاب المرجانية.

إيقاف المراكب المخالفة عن العمل

وأشارت التقارير إلى انهيار المخزون الطبيعي للأسماك ووصوله للحد الحرج، نتيجة أنشطة الصيد الجائر للأسماك بالبحر الأحمر، ليأتي قرار المحافظ بإيقاف المراكب المخالفة للقرار عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار «حنفي» إلى أنّ القرار استجابة لكتاب المستشار العلمي لشؤون البيئة، وتوصيات اللجنة العلمية المُشكلة من محميات البحر الأحمر وهيئة الثروة السمكية.