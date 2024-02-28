وزراء الشباب العرب يوجهون رسالة شكر للرئيس السيسي لرعايته «قادرون باختلاف»

وجَّه وزراء الشباب والرياضة العرب رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشريفه ورعايته الكريمة للنسخة الخامسة من احتفالية «قادرون باختلاف» والتى أقيمت اليوم، تأكيداً على مدى الاهتمام والحرص بأبناء مصر من النشء والشباب ذوى الهمم والقدرات الخاصة والاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها على أرض الواقع.

وسبق ذلك، انعقاد اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة الدكتور أشرف صبحى، وذلك في دورته رقم (70) إضافة إلى عقد اجتماع الصندوق العربي للأنشطة الشبابية العربية في دورته رقم (44)، حيث تم استعراض ومناقشة وبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بتوصيات اجتماع اللجنة الشبابية الفنية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وتضمَّن مقترح الأنشطة الشبابية الافتراضية والأنشطة الحيوية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال افتتاح المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بجامعة الدول العربية، بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، واجتماعات الدورة رقم 47 لمجلس وزراء الشباب والرياضة.

وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين

أكد الدكتور أشرف صبحي، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، أن القضية الفلسطينية تظل هي قضية الأمة العربية وهي في مقدمة أولويات القادة السياسيين والحكومات والمؤسسات العربية، وأنه رغم الظروف القاسية التى ما زال يكابدها أشقاؤنا في فلسطين بسبب تلك الممارسات الغاشمة من العدو الإسرائيلي في خرق واضح لجميع المواثيق والقوانين والأطر والاتفاقات والمعاهدات الدولية، تظل الآمال معلقة بتوفيق الله عز وجل لتلك الجهود العربية والمحاولات المتواصلة للقيادات السياسية لوقف هذا العدوان الغاشم، وإيجاد الحلول لتلك الأزمة مروراً بضرورة وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء فى فلسطين وانتهاء بالعمل على التكاتف الدولى لوقف تلك الحرب بشكل نهائي.

المشروعات والأنشطة العربية

واستطرد الوزير قائلاً: لقد حققت المشروعات والأنشطة العربية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية نجاحاً وتأثيراً ملموساً على واقع شبابنا العربي، وهو الأمر الذى يعكس مدى الاهتمام من جانب الدول العربية بتنفيذ تلك البرامج على أكمل وجه، ومثلت الحزمة المتنوعة من المشروعات والأنشطة والمبادرات الشبابية العربية ضمن فعاليات عام الشباب العربي 2023، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، نموذجاً واضحاً على التكاتف العربي وتعظيم إسهامات الشباب وتنمية قدراتهم فى أكثر من 44 مشروعا فى مجالات متنوعة.

ولفت الوزير إلى حرص الجميع على التوسع في تنوع الأنشطة والبرامج والمبادرات لتحقيق أكبر مشاركة بين الشباب العربي في مختلف المجالات الشبابية والرياضية، والتي تسهم في تبادل الخبرات واكتساب الشباب العربى لمعارف جديدة وتنمية مسارات العمل العربي المشترك لديهم.

أكد الوزير أن اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب سيظل علامة بارزة ومضيئة علي طريق التعاون والترابط العربي، كون الهدف الذي نسعى إليه هو تكثيف العلاقات بين شباب الدول العربية باعتبارها من أهم روابط الاستقرار والطمأنينة للشباب العربي ، وليكن شعار مجلسنا هو تعزيز العلاقات بين الدول العربية من خلال تكثيف مشاركة الشباب وتفاعله مع مختلف القضايا والتحديات.