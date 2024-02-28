إقبال كثيف على معرض أهلا رمضان بجامعة العريش.. تخفيضات 20%

شهد معرض أهلاً رمضان المقام بجامعة العريش إقبالًا كبيرًا من الموظفين والعاملين بالجامعة، بعد توفر جميع الاحتياجات الرمضانية.

بدأت العروض الرمضانية في المعرض منذ الأمس، حيث تجرى توفير جميع المستلزمات الرمضانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأدوات الطهي والكعك، واللحوم والتمور، وذلك بتخفيضات تصل إلى أكثر من 20%.

تخفيضات تصل إلى 20%

وذكرت جامعة العريش في بيان، أن الإقبال بسبب توفير السلع الغذائية المطلوبة بأسعار مخفضة، مثل الأرز والزيت والسكر، والتي وصلت نسبة التخفيضان بها الى ما يقرب من 20%.

بدوره أكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، إن غالبية المنتجات من مزارع الجامعة، سواء الخضروات والأسماك والدواجن، وهناك تنسيق مع بعض التجار والغرفة التجارية ومجلس مدينة العريش، على استقدام بعض المنتجات الأخرى، وبيعها بسعر مخفض ينافس معرض أهلا رمضان بوسط المدينة

مشروع تنموي كبير بجامعة العريش

وأضاف رئيس جامعة العريش، أن مزارع الجامعة، تعتبر من المشروعات التنموية الكبيرة، والتي سوف تساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والزراعية بالمحافظة، مع مراعاة بعض الامتيازات للعاملين بالجامعة والموظفين، ناهيك عن عمليات بيع المنتجات التي كانت تبع للمواطنين عبر منفذ الجامعة الغذائي بوسط المدينة.