مواعيد معرض «أهلا رمضان» الرئيسي في مدينة نصر.. يفتتحه «مدبولي» اليوم

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، مساء اليوم، معرض «أهلا رمضان» الرئيسي في مدينة نصر، والمقام بمنطقة أرض المعارض بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستمر لمدة أسبوعين وفق ما أعلن وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية.

مواعيد معرض «أهلا رمضان» في مدينة نصر 2024

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مواعيد معرض «أهلا رمضان» في مدينة نصر، سيكون يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، تسهيلا على المواطنين، موضحة أن معارض «أهلا رمضان» في المحافظات مستمرة لسد احتياجات المواطنين من السلع، فيما يستمر معرض «أهلا رمضان» الرئيسي في مدينة نصر حتى منتصف شهر مارس المقبل.

أسعار السلع الغذائية في معرض «أهلا رمضان»

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتكثيف ضخ السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة في معارض «أهلا رمضان»، وتأتي الأسعار كالتالي:

- سعر كيلو اللحم 280 جنيها.

- سعر كيلو الدواجن المجمدة 110 جنيهات.

- سعر كيس السكر 27 جنيها.

- سعر كيس الأرز 20 جنيها.

- سعر كيس المكرونة 800 جرام 14 جنيها.

- سعر زجاجة الزيت 65 جنيها.