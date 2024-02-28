أمل مبدى: دعم صندوق «قادرون باختلاف» سيزيد من المستفيدين ويرفع جودة الخدمة

أكدت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية، أن مجلس النواب منذ فترة قريبة أقر بتشكيل صندوق قادرون باختلاف، وأن يكون له مدير تنفيذي ومجلس إدارة ويرأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشددة على أنهم يمتلكون استراتيجة وخدمات وأولويات سيتم تقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة.

دعم صندوق «قادرون باختلاف» له مردود على ذوي الهمم

وأوضحت «مبدى»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة دعم صندوق «قادرون باختلاف» بـ10 مليارات جنيه سيكون له مردود على ذوي الهمم بشكل كبير وزيادة الخدمات وزيادة عدد المستفيدين والجودة في الخدمة المقدمة وهو رقم محترم، وسيتم توجيهها لزيادة عدد الخدمات والتدريب لذوي الإعاقة من أجل التشغيل وإنشاء مشاريع حرفية عديدة.

تحويل ذوي الهمم لقوة منتجة

وأشارت إلى أنه من الممكن ومن خلال الاستثمار في الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم بشكل كبير من أجل تحويلهم لقوة منتجة.