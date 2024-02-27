نائب محافظة القاهرة: تفعيل قانون المحال العامة يجذب الاستثمار

أكّدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على الأنشطة التجارية التي يشملها القانون، وذلك في ضوء تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتفعيل قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية ليساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكل الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية في الاقتصاد لينعكس ذلك بالإيجاب في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة.

تيسيرات قانون المحال

وتابع اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان أعمال لجان المرور على المحال التجارية لتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة والذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلًا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال، وذلك وفق ما أعلنته محافظة القاهرة، إضافة إلى تسليم المستندات المطلوبة لتراخيص النشاط بالمجان ودون أي مقابل مادي.

ترخيص المحلات

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة لترخيص المحلات فهي تشمل سجل تجاري حديث والبطاقة الضريبية ونوع النشاط وصفة مقدم الطلب وعنوان المحل المراد ترخيصه ورسم كروكي له، إضافة إلى صورة رخصة العقار أو صورة كشف مشتملات أو نموذج التصالح للمكان المراد الترخيص له وصورة سند الملكية من عقد إيجار أو عقد التمليك، ويتمّ تقديم إيصال لطالب الترخيص للحماية من أي قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص للمحل.