مدير الجامع الأزهر يشهد تكريم البراعم الناشئة في حفظ القرآن الكريم

شهد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، اليوم حفل تكريم 600 من المتفوقين برواق الطفل بفروع الرواق الأزهري بمحافظة القاهرة، من المستوى الأول حتى المستوى الخامس، وفق القدر المحفوظ من جزء إلى خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بانتشار فروع الرواق على مستوى الجمهورية، وباعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

الرواق الأزهري

رافق مدير عام الجامع الأزهر، الشيخ فواز عبادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شؤون الأروقة بالجامع الأزهر، والشيخ أحمد الطباخ عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر الشريف، والشيخ عمر عشماوي مدير فرع الرواق الأزهري بالقاهرة، وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق.

نفوس النشء لحفظ كتاب الله

وخلال كلمته أثناء الحفل، دعا الدكتور هاني عودة، أولياء الأمور لغرس الهمة في نفوس النشء لحفظ كتاب الله، كما نقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر، مثمنا جهودهم وحرصهم على حفظ آيات الكتاب الكريم، لافتا إلى اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بحفظ كتاب الله، وتشجيعهم للإقبال على حفظ القرآن الكريم وتدبر آياته وتعلم أحكام وآدابه، وتسهيل كل الصعاب لفتح فروع جديدة للرواق الأزهري في جميع أنحاء الجمهورية تسهيلا على الدارسين، حيث تخطى عدد فروع الرواق الأزهري على مستوى الجمهورية 1075 فرعا.

تذليل الصعاب وتوفير كافة الإمكانيات لحفظ كتاب الله تعالي

وأعرب أولياء أمور الأطفال عن بالغ سعادتهم لانضمام لهذا الصرح العتيق، مُوجهين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر والقائمين على الرواق لإتاحة الفرصة لتذليل الصعاب وتوفير كافة الإمكانيات لحفظ كتاب الله تعالى، مٌتمنين زيادة عدد فروع الرواق الأزهري بجميع قرى ومدن الجمهورية.

جدير بالذكر أن عدد الفروع الحالية بالرواق الأزهري بمحافظة القاهرة يبلغ 31 فرعا، 6500 دارس برواق القرآن الكريم، إضافة إلى الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية.

يأتي هذا برعاية الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس مدير شؤون الأروقة بالجامع الأزهر.