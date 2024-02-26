استجابة لـ«الوطن».. شيخ الأزهر يوجّه بعلاج شاب فلسطيني قبل بتر قدمه

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف شيخ الأزهر، استجابة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لما نُشر في صحيفة «الوطن»، وتكفّل بعلاج الشاب الفلسطيني «تامر كريزم» الذي ناشد شيخ الأزهر مساء أمس عبر صحيفة «الوطن» التكفل بعلاجه قبل بتر قدمه بعد تدهور حالته الصحية بسبب مرض السكري وإصابته بحموضة في الدم.

وأكد بيت الزكاة والصدقات لـ«الوطن»، أنّ شيخ الأزهر وجّه بالتكفل بعلاج الشباب الفلسطيني الذي لم يتخطى من العمر 24 عاما، بعد تأكيده أنّه يعاني من مرض حموضة الدم، ما يترتب عليه الاستئصال الجراحي الكلي أو الجزئي للساق، وذلك بعدما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي توفير العديد من أنواع العلاجات للمرضى، وقصف العديد من المستشفيات الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر.

بدوره، وجّه الشاب الفلسطيني تامر كريزم، الشكر لشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، على سرعة استجابته للتكفل بحالته الصحية بعدما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول الأدوية، قائلا: «أنا مش مصدق حالي، مش مصدق إنني ممكن أتعالج من المرض اللي صار في جميع أجزاء جسمي، وبشكر شيخ الأزهر على سرعة استجابته لي، وأقول له بارك الله في عمرك إمامنا الفاضل».

الوطن تنشر مناشدة الشاب الفلسطيني لشيخ الأزهر

وكانت «الوطن» نشرت أمس مناشدة الشاب الفلسطيني «تامر كريزم» لشيخ الأزهر تحت عنوان «شاب فلسطيني يناشد شيخ الأزهر التدخل لإنقاذ قدمه من البتر: (لا أشعر بها)».. وللتفاصيل اضغط هنا.