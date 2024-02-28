بدء مناقشات «بدائل تمويل التنمية» ضمن جلسات الحوار الاقتصادي

أعلنت إدارة الحوار الوطني، بدء الجلسة المتخصصة الثالثة لمناقشة «بدائل تمويل التنمية»، اليوم، ضمن جلسات الحوار الاقتصادي.

ونشرت إدارة الحوار جانبا من الاستعدادات الخاصة بجلسة «بدائل تمويل التنمية» التخصصية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية.

أوضحت إدارة الحوار، أن ذلك يأتي في إطار عقد الحوار الاقتصادي، جلساته المتخصصة لليوم الثالث على التوالي، من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، والوصول إلى أفضل حلول للمشكلات التي تواجه الدولة في هذا القطاع.

أشارت إلى أن جلسات مناقشات اليوم الثالث من الحوار الوطني الاقتصادي، تتضمن 3 جلسات، الأولى عن ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، والثانية تتناول دور الدولة في الاقتصاد، إضافة إلى جلسة ثالثة تتناول بدائل تمويل التنمية.