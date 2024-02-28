محافظ الإسماعيلية: نقدم كل الدعم لإنجاح مهرجان الأفلام التسجيلية

قال اللواء شريف بشارةن محافظ الإسماعيلية، إن مهرجان الإسماعيلية الدولي للسينما التسجيلية والقصيرة أحد أعرق المهرجانات التي تؤكد مكانة هذه المدينة الجميلة والمتميزة.

وأضاف «بشارة»، خلال كلمته في حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، أن المهرجان يعكس قدرة المدينة على المشاركة الفعالة في تنظيم مثل هذه المهرجانات المتميزة، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم والجهد لإنجاح المهرجان.

ورحب «بشارة»، خلال كلمته في احتفالية اليوبيل الفضي للمهرجان، بالضيوف من وزارة الثقافة، وعلى رأسهم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وصانعي الأفلام المشاركين من مختلف دول العالم.

«بشارة»: الدورة الـ25 فريدة ومليئة بالعروض

وقال محافظ الإسماعيلية، إن دورة المهرجان هذا العام مليئة بالعروض الفنية الفريدة والاستثنائية التي تثري عقول شباب عقولنا وترسي الرسائل السامية، مشيرا إلى أن الفن والثقافة من المقومات الهامة للعديد من الدول.

وتابع «الفن يعزز القيم النبيلة ويسمو بالأخلاق، ويرتقي بالذوق العام وينمي الوعي الثقافي للفرد والمجتمع، فالفن يسعي دائما للوصول بالمجتمع الي مرحلة الكمال ونبذ العنف والتطرف الفكري والعقائدي».

وقال «بشارة»، إن مصر دولة عريقة تنير بحضارتها وثقافتها المنطقة والعالم العربي أجمع، وتحتضن الفنون والثقافات المختلفة وستظل دائما وأبدا منبرا للسلام وواحة للأمن والأمان وجسرا للتواصل بين الشعوب.

وانطلق مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية، اليوم الأربعاء، ويستمر لمدة 5 أيام متواصلة، تشهد فيه المدينة العديد من العروض الفنية والثقافية، داخل قصر الصلاة ومكتبة مصر العامة وسينما دنيا علي مدار اليوم.