محافظ الإسماعيلية يستقبل ضيوف مهرجان السينما التسجيلية (صور)

استقبل اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، منذ قليل، ضيوف مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية في دورته الـ25، والتي تحتفل فيها المحافظة باليوبيل الفضي للمهرجان.

وبدأت، قبل قليل، فعاليات ريد كاربت مهرجان الإسماعيلية برئاسة الناقد عصام زكريا، فيما بدأ يتوافد ضيوف المهرجان، وعلي رأسهم وزيرة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني وعدد من المخرجين وصناع الأفلام.

عصام زكريا يعلن أسماء المكرمين في اليوبيل الفضي

وأعلن الناقد عصام زكريا أسماء المكرمين خلال الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية، مشيرا إلى أن التكريم يضم عدد من المخرجين وصناع السينما من العرب والأجانب، ويضم المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدي فليفل والفنانة المصرية سلوى محمد علي.

وأضاف «زكريا»، في بيان، أنه سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات، منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبد القادر التلمساني، من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني، كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي.

مشاركة 120 فيلما في مهرجان الإسماعيلية

وتضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 20 فيلما، وفي الروائي القصير 20 فيلما، وفي مسابقة التحريك 18 فيلما، أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

ومهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات في العالم العربي، ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.