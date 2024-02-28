برنامج «السفيرة عزيزة»: «الوثائقية» تدعم المواهب الشابة في مهرجان الإسماعيلية

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على قناة «dmc»، تقريراً حول مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي يحتفل بمرور 25 عاماً على إطلاقه.

ووفقاً للتقرير فإنَّ اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية الدولي لـ الأفلام التسجيلية والقصيرة، يشهد مشاركة واسعة من جميع أنحاء العالم في دورته الـ25 خلال الفترة من 28 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل، بـ121 فيلما من 62 دولة تشارك في فعاليات المهرجان.

أكد التقرير أن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يمنح جائزة باسم «الوثائقية»، للمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة ويتكفل بإنتاج وثائقي للفريق الفائز، كما يشهد عروض أفلام لأول مرة وندوات وكواليس خاصة.