انطلاق فعاليات حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام (صور)

انطلقت، فعاليات حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 25، بقصر ثقافة الإسماعيلية، منذ قليل، برئاسة الناقد الفني عصام زكريا.

انطلاق حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

وشهد حفل الافتتاح حضورا فنيا كبيرا وكان في مقدمتهم الفنان صبري فواز، وسلوى محمد علي، ورمزي العدل، والمخرج محمد عبدالعزيز، وعدد آخر من الفنانين إلى جانب محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمى، حيث بدأ الحفل بعزف عدة مقطوعات موسيقية عالمية مميزة.

أبرز المكرمين بالدورة الـ 25 مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

ويشهد المهرجان هذا العام تكريم كل من المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمصرية سلوى محمد علي، المخرج الفلسطيني مهدى فليفل، ويضم المهرجان هذا العام 121 فيلمًا من 62 دولة، حيث تشهد الفعاليات وجود أفلام مصرية وفلسطينية وسودانية وسعودية، كمت تتضمن الدورة الحالية 5 مسابقات، وهي «مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، ومسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، ومسابقة الطلبة، ومسابقة التحريك».

يعود مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة لعام 1991، الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وتنطلق فعالياته في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس المقبل.