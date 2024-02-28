«الشباب» تعلن إطلاق التوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني في 7 محافظات

تستعد وزارة الشباب والرياضة؛ من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني الإدارة العامة للتعليم المدني، وتأهيل الكوادر الشبابية ؛ لإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني، بـ7 محافظات «القاهرة؛ البحيرة؛ الشرقية؛ الإسماعيلية؛ جنوب سيناء؛ المنيا؛ الوادي الجديد»؛ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة.

المرحلة الأولى من التوعية تحمل شعار شباب واعي

يحمل البرنامج في مرحلته الأولى شعار «شباب واعي»، حيث تتضمن محاور البرنامج محاور البرنامج «مفهوم الإدمان الإلكتروني وأنواعه؛ وأثره على الشباب والأسرة والمجتمع المصري، الوعي سر التعافي للتخلص من آثار الإدمان الإلكتروني».

الآثار السلبية للإدمان الإلكتروني علي الشباب والأسرة

وتأتي الآثار السلبية لـ الإدمان الإلكتروني علي الشباب والأسرة والمجتمع، حيث يؤدي إلى الانعزال واضطرابات الإدراك الحسي، والسلوك العدواني، والعنف الشديد، ومن ضمن الآثار السلبية «الآثار الصحية» يؤدي إلى ضعف البصر، التأثير على الصحة العقلية، السمنة، التهاب فقرات الرقبة والعمود الفقري، الصداع المستمر، ضعف الذاكرة، و«الآثار النفسية»، الإكتئاب، الأرق، التقلبات المزاجية، الشعور باللامبالاة، و«الآثار الاجتماعية»، مثل العزلة الإجتماعية، سوء الحالة المادية، عدم ممارسة الرياضة، الخلافات الأسرية.