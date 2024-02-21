الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة.. مرتب كبير وعمولات ومكافآت

تواصل وزارة الشباب والرياضة، عبر الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عقد مزيد من بروتوكولات التعاون مع شركات ومنشآت القطاع الخاص، بهدف توفير فرص عمل للشباب من الجنسين ومن جميع الفئات.

وظائف بالتنسيق مع مايكروسوفت وكير

وفي إطار ذلك ، قامت الوزارة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، بالإعلان عن اليوم التوظيفي المفتوح لـ«شركة مصر لتأمينات الحياة».

وطرحت وزارة الشباب والرياضة، العديد من فرص العمل والوظائف، بشركة مصر للتأمينات الحياة ، حيث حددت مواعيد وإجراءات وشروط التقديم لها على النحو التالي:

الوظائف المتاح التقديم لها من خلال الملتقى

- Sales agents

- direct sales

شروط الوظائف المعلن عنها

- مؤهل جامعي «بكالوريوس / ليسانس» أو ما يعادلها معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- الأفضلية عند الاختيار لمن لديه خبرة سابقة بالقطاع المالي المصرفي أو غير المصرفي.

- يمتلك مهارات التفاوض

- الالتزام وحسن المظهر

الحقوق والمميزات

- التسجيل بالهيئة العامة للرقابة المالية.

- مرتب شهري كبير.

- تأمينات اجتماعية.

- تأمينات طبية.

- مكافأة وحوافز شهرية.

- عمولات.

- بونص شهري.

- بونص سنوي.

- فرص متعددة للترقي بعد 3 شهور.

- فروقات الضرائب ترد سنويا.

- مواعيد العمل من 9 صباحا إلى 9 مساءً.

- الإجازه الإسبوعية الجمعة والسبت، بالإضافة إلى العطلات الرسمية.

للتقديم للوظائف من خلال هذا الرابط

- يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد:

https://forms.office.com/r/qtpayPS176

العنوان: مركز شباب المنشيه ببنها – القليوبية يوم السبت 24 فبراير 2024 من الساعة 10 صباحا وحتى 3 مساء.