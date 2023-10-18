شروط الالتحاق بالبرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتعليم المدني والإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، عن شروط الالتحاق بالمرحلة الأولي من البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، شروط الالتحاق بالبرنامج، والمحافظات المستهدفة، وآخر موعد للتسجيل، وفقا لما أوضحت وزارة الشباب والرياضة.

المحافظات المستهدفة من البرنامج

- القاهرة.

- البحيرة.

- الشرقية.

- الإسماعيلية.

- جنوب سيناء.

- المنيا.

- الوادي الجديد.

شروط الالتحاق بالبرنامج

- المرحلة العمرية للمشارك من 18 لـ35 عاما.

- أن يكون المشارك مصري الجنسية.

- أن يكون من الشباب الحاصلين على مؤهلات عليا و فوق المتوسطة.

- أن يكون من أبناء المحافظات المذكورة والتي سيتم التنفيذ بها وفقا لبطاقة الرقم القومي.

كيفية التسجيل بالبرنامج؟

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أنه على الراغبين في المشاركة بالبرنامج التسجيل من خلال الرابط التالي

https://forms.gle/5wo3ps1Bwd7HvAKd8

آخر موعد للتسجيل

التسجيل متاح حاليا وحتى 10 نوفمبر المقبل.

محاور البرنامج

- مفهوم الإدمان الإلكتروني وأنواعه وأثره على الشباب والأسرة والمجتمع المصري

-الوعي سر التعافي للتخلص من آثار الإدمان الإلكتروني.

- مبادرة «شباب واعي» في المحافظات للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني.

الآثار السلبية للإدمان الإلكتروني على الشباب والأسرة والمجتمع

- يؤدي إلى الانعزال واضطرابات الإدراك الحسي والسلوك العدواني والعنف الشديد.

- يؤدي إلي ضعف البصر، التأثير على الصحة العقلية، السمنة، التهاب فقرات الرقبة والعمود الفقري، الصداع المستمر، ضعف الذاكرة.

- يؤدى إلى الاكتئاب، الأرق، التقلبات المزاجية، الشعور باللامبالاة.

- العزلة الإجتماعية، سوء الحالة المادية، عدم ممارسة الرياضة، الخلافات الأسرية.