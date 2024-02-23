تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة 2024.. راتب يصل إلى 6500 جنيه

أعلنت محافظة القليوبية بالتعاون مع وزارة الشباب ومبادرة توظيف مصر، توافر فرص عمل لأبناء القاهرة الكبرى، ضمن وظائف وزارة الشباب والرياضة 2024، إذ كشفت شركة كبرى في مجال السوبرماركت، حاجتها إلى موظفين في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وظائف وزارة الشباب والرياضة 2024

وأوضح بيان محافظة القليوبية، توافر فرص العمل في مجال السوبر ماركت، ضمن وظائف وزارة الشباب والرياضة 2024، كالتالي:

- كاشير

- منسق ممرات

- موظف استلام

- موظف أمن

- شيف أجبان (ثلاجة)

- شيف خباز بلدي

- شيف خباز بلدي أفرنجي

- شيف جزار

- شيف أسماك

- شيف سخن

- بائع بقسم الخضار والفاكهة

- بائع بقسم الأجهزة المنزلية

- فني صيانة تبريد وتكييف

شروط وظائف وزارة الشباب والرياضة 2024

- مؤهل متوسط على الأقل

- خبرة أكثر من سنة في نفس الوظيفة

- ذكور وإناث

- موقف واضح للتجنيد للذكور

مميزات فرص العمل

- رواتب مجزية تُحدد حسب الخبرة وتصل إلى 6500 جنيه.

- يوم راحة أسبوعي.

- أرباح سنوية.

- تأمين طبي عائلي.

- تأمين اجتماعي.

وأوضح البيان، أنه للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية من هنا.