موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات.. تفاصيل

قال عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية إن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات بمختلف الكليات، كما هو مٌحدد من قبل دون أي تغيير أو تعديل فيه ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، على أن تكون الامتحانات خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين بما يتماشى مع اللوائح المنظمة للعمل بمختلف الكليات والمعاهد.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات

أكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات كما هو خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، مٌوضحا أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي شدد على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، لافتا إلى أن امتحانات الميدتيرم، تبدأ بعد مرور 6 أسابيع من التيرم.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات

أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة انتظام العملية التعليمية للترم الثاني 2024 دون رصد أي مشكلات مع التأكيد على الالتزام بالمواعيد المٌحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر لها في يونيو المقبل.

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن انتظام العمل بمختلف الكليات دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، وأن الكليات مٌلتزمة بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري.