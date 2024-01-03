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«الجامعات»: لم نرصد أي شكاوى بشأن امتحانات التيرم الأول

كتب:

أحمد أبوضيف
09:12 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

أكد عدد من رؤساء الجامعات انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى والخريطة الزمنية المعمول بها في هذا الشأن، موضحين أنه لم يتم رصد أي مشكلات أو شكاوى بشأن امتحانات التيرم منذ انطلاقها خلال التيرم الأول، مؤكدا أن العمل بكافة القطاعات مستمرا، وأن كافة الامتحانات من المناهج التي درسها الطلاب، ولجان الممتحنين لم ترصد أي مخالفات.

امتحانات التيرم الاول 2023-2024

وقال الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الامتحانات للتيرم الأول 2023-2024 تسير بصورة منتظم وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها، وأنه لا توجد أي مشكلات أيضا بمواصفات الورقة الامتحانية أو أعمال المراقبة واللجان، وأن جميع الامتحانات على ما تم دراسته من قبل الطلاب.

كما أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أيضا انتظام أعمال امتحانات التيرم الأول 2023-2024 دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أن الامتحانات جاءت على ماتم دراسته من قبل الطلاب طوال الفصل الدراسي الأول. .

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.