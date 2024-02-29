5 طرق مذهلة لإزالة بقع العطور من الملابس.. بينها استخدام صابون الأطباق

يحب الكثير من الناس استخدام العطر يوميًا، خاصة في المناسبات الهامة، وتُعتبر البقع التي يتركها العطر على الملابس من المشكلات المزعجة التي تواجه الكثيرين، حيث تسبب مظهرًا غير لائق، لذا، سنتطرق في التقرير التالي إلى 5 طرق سحرية تمكنك من التخلص من بقع العطر على الفور.

يمكن لربة المنزل تجربة الطرق التالية لإزالة بقع العطر من الملابس بكل سهولة، وفقًا لما ذكره موقع today المتخصص في الصحة والجمال:

1) الجليسرين وصابون غسيل الأطباق

يمكنك اتباع الخطوات التالية لإزالة بقع العطور عن الملابس:

- بللي بقعة العطر بالماء للحد من انتشارها أثناء تنظيفها.

- أحضري محلول يتكون من ملعقة صغيرة من صابون الأطباق، ملعقة صغيرة من الجليسرين، ، و7 ملاعق صغيرة من الماء.

- ضعي هذا المحلول على البقعة وابدئي بفركها بلطف.

- ضعي قطعة من المناديل الورقية فوق البقعة حتى تستطيع امتصاص أكبر قدر ممكن من بقعة العطر.

- اغسلي كالمعتاد بعد التأكد من تلاشي البقعة تمامًا.

2) الصابون السائل ودقيق الذرة

يمكنك إزالة بقع العطر بسهولة من الملابس، باتباع الخطوات التالي:

- اخلطي محلول من الماء والصابون السائل داخل وعاء نظيف حتى تتشكل رغوة.

- اغمسي قطعة قماش نظيفة داخل الرغوة فقط، وافركي البقعة بلطف.

- جففي مكان البقعة بعد إزالتها باستخدام قطعة قماش نظيفة.

إذا استمرت البقعة في التماسك على الملابس، يمكنك إضافة بعض الدقيق الذرة حتى تغطي البقعة بالكامل. ثم اتركي الدقيق لمدة نصف ساعة تقريبًا، حيث يساعد الدقيق الذرة على امتصاص البقعة بشكل فعّال. بعد ذلك، قومي بإزالة البقعة وبقايا الدقيق الذرة باستخدام فرشاة جافة ذات شعيرات خشنة.

3) الجلسرين والخل

تستخدم هذه الطريقة لإزالة بقعة العطر عن قماش الحرير أو الساتان، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

- بللي بقعة العطر بالماء وأضيفي قطرات قليلة من الجلسرين على البقعة وافركيها بلطف.

- اغسلي البقعة تحت الماء وتأكدي من إزالة الجلسرين بالكامل.

إذا لم تختف البقعة تمامًا، اصنعي محلول الخل بخلط ملعقة واحدة من الخل مع ملعقة واحدة من الماء، وضعي هذا المحلول على مكان البقعة باستخدام قطعة قماش نظيفة وافركيها بلطف ثم اغسلي قطعة الملابس كالمعتاد وجففيها.

4) استخدام الأمونيا وصودا الخبز

يمكن استخدام صودا الخبز والأمونيا لإزالة بقعة العطر عن الملابس خصوصًا البقع الصفراء، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

-اصنعي عجينة من صودا الخبز والأمونيا وضعيها على مكان البقعة.

-اتركي العجينة على البقعة حتى تجف تحت أشعة الشمس.

-أزيلي العجينة عن القماش، واغسلي قطعة الملابس كالمعتاد وجففيها.

5) استخدم عصير الليمون

يمكنك ازالة بقع العطور باستخدام الليمون من خلال اتباع الخطوات التالي:

-صبي عصير الليمون على سطح البقعة.

-اتركي الملابس في الشمس لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

بعد ازالة البقعة يمكنك إضافة القليل من الملح إلى المحلول واغسلي الملابس جيدا.