ماذا يحدث عند وضع الخل في الحوض؟.. لن تحتاج إلى سباك بعد الآن

انسداد الحوض واحدة من المشكلات الأزلية، التي تعاني منها ربات المنزل يوميًا، وتحتاج إلى إيجاد طريقة بسيطة لتسليكه والتخلص من المواد العالقة به، دون الحاجة إلى السباك في كل مرة، وإنفاق الكثير من الوقت والمال في إصلاحه.

توجد الكثير من الطرق والحيل السحرية، التي يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي، لتسليك الحوض وإزالة بواقي الطعام العالقة به، لذا يقدم موقع «simplybusiness» طريقة سحرية لتسليك الحوض وتنظيفه دون الحاجة إلى سباك، بإضافة مكون واحد له والذي يمكن معرفته في التقرير التالي..

الحوض هيتحول لمراية.. هذا ما يحدث عند استخدام ذلك المكون

لا تحتاج سوى إلى مكون واحد رئيسي يساعدك على تسليك الحوض، والتخلص تمامًا من المواد العالقة به، وهو البيكنج والذي يمكن استخدامه بطريقتين مختلفتين، إلا أنه يقدم نفس النتيجة الفعالة، وهي الحصول على حوض نظيف خالٍ من الرواسب والشوائب، ويمكن إيضاح الطريقتين على حدة فيما يلي:

البيكنج صودا والخل

يعتبر ذلك الخليط من الطرق الفعالة في تسليك الحوض، والتخلص من المواد العالقة به، دون الحاجة إلى طلب السباك في كل مرة.

طريقة التحضير الوصفة

تتطلب تلك الطريقة سكب نصف كوب من البيكنج صودا في الحوض، ومن ثم إضافة نصف فنجان من الخل بشكل تدريجي، ليؤدي في النهاية التفاعل بين هاتين المكونين إلى التخلص نهائيًا من الانسداد.

الملح والبيكنج صودا

تساعد تلك التركيبة بشكل كبير في تسلييك الحوض، والتخلص من تلك المشكلة المزعجة، التي تتكرر بشكل يومي، وذلك عبر استخدام هذين المكونين فقط.

طريقة التحضير الوصفة

وضع ملعقة كبيرة من ملح الطعام في الحوض، ومن ثم إضافة ربع كوب من البكينج صودا والعمل على ترك ذلك الخليط، على مدار ساعة كاملة، و من ثم سكب المياه الساخن إلى الحوض بشكل تدريجي، والعمل على إضافة أي منظف تعتادين على استخدامه، ليساعدك ذلك في التخلص من انسداد الحوض.

كيفية الحفاظ على الحوض نظيفا

هناك بعض الأمور التي وجب الانتباه لها، للحفاظ على الحوض نظيفًا تمامًا، بعد استخدام الوصفة السابقة، والتي يمكن إيضاحها ومعرفتها فيما يلي:

وجب الانتباه جيدًا في كل مرة تستخدمين الحوض، العمل على إزاله بواقي الطعام في كل مرة، حتى لا تتراكم في النهاية، وتتسبب في انسداد الحوض، وذلك عن طريق تنظيف الأطباق جيدًا وإزالة البقايًا منها خارج الحوض، لأنها هي المسبب الرئيسي في انسداد الحوض وينصح أيضًا باستخدام الماء المغلي في تنظيف الحوض لأنه يساعد على إزالة الشوائب وإذابة الدهون المتراكمة به والتي تؤدي لانسداده.​