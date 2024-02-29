جامعة المنيا تحدد آخر موعد لمسابقة «قمة مصر» للمشاريع الاستثمارية

أعلنت جامعة المنيا عن آخر موعد للتقديم في مسابقة «قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية»، والتي تنظم بالتعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومنظمة Hult Prize العالمية.

تهدف هذه المسابقة إلى تشجيع طلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية على تقديم أفكار وحلول مبتكرة تؤثر إيجابيًا في مجتمعهم.

شروط المشاركة في المسابقة

- أن يكون المتقدم طالبًا في جامعة أو معهد عالٍ مصري.

- تقديم فكرة أو نموذج أولي لمشروع مبتكر في أي مجال أو تخصص، طالما أنه يدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية.

جوائز المسابقة للفائزين

- الجائزة الأولى: 100 ألف جنيه مصري ودعم لتأهيل الفائز لتمثيل مصر في مسابقة Hult Prize العالمية التي ستعقد سبتمبر 2024 بلندن على جوائز مجموعها مليون وخمسمائة ألف دولار، وجوائز أخرى قيّمة.

وذكر بيان صادر عن إدارة جامعة المنيا، أن أخر موعد للتقديم بمسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"، يوم 29 فبراير الجاري، ويمكن التقديم ومعرفة كل المعلومات حول المسابقة، من خلال هذا الرابط (من هنا).

وتعد مسابقة قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية، فرصة رائعة لتطوير المهارات الريادية والإبداعية، والحصول على دعم مادي وفني للمشروعات، وتمثيل مصر في مسابقة عالمية، وإحداث تغيير إيجابي في المجتمع.