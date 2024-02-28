محافظ المنيا يتابع إقامة معارض أهلا رمضان في المراكز.. تخفيضات 30%

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وإقامة معارض أهلا رمضان على مستوى مراكز المحافظة، بتخفيضات تصل إلى 30%، إلى جانب زيادة منافذ عرض وبيع السلع الغذائية تلبية لاحتياجات المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان.

استمرار العمل بمنافذ السلع الغذائية

وفي هذا السياق، أعلنت الوحدات المحلية لمراكز «أبوقرقاص - ملوى- سمالوط»، إقامة معارض أهلا رمضان واستمرار العمل بمنافذ السلع الغذائية، إذ جرى افتتاح معرض أهلا رمضان بمركز أبوقرقاص لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

وفي مركز ملوى جرى توزيع 12 ألف شنطة، منها 9 آلاف شنطة سلع غذائية في المدينة بسعر 100 جنيه تحتوى على «سكر - أرز - مكرونة - شاي»، و3000 شنطة بنطاق قرى المركز.

وفي مركز سمالوط، جرى توزيع 100 ألف شنطة غذائية بمنفذ بيع السلع الغذائية بالإدارة الزراعية بجوار موقف المنيا في حي شمال مدينة سمالوط، مع توفير لحوم حمراء بسعر 280 جنيهًا للكيلو.

إتاحة الشنط المدعمة بسعر 100 جنيه

وفي مركز المنيا، جرى توزيع 15 ألف شنطة سلع غذائية مخفضة داخل نطاق حي غرب مدينة المنيا وقري دمشير ونزلة حسين وبني أحمد الغربية وصفط الخمار، و1000 شنطة بقرية بني حرام بمركز ديرمواس، كما تواصل مراكز مطاي والعدوة ومغاغة وبني مزار، توفير شنط مواد غذائية بأسعار مخفضة بمنافذ بيع المواد الغذائية ومعارض أهلا رمضان، وإتاحة الشنط المدعمة بسعر 100 جنيه بقرى المراكز.