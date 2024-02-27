المنيا تستعد لاستقبال شهر رمضان.. غرف عمليات وحملات مكثفة ومعارض

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إتمام كل الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك خلال ترؤسه المجلس التنفيذي الذى عقد اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات وممثلي الشركات والهيئات ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

زيادة حصص أسطوانات الغاز

وناقش المحافظ كل الاستعدادات لاستقبال الشهر المعظم، موجها مديرية التموين بتوفير السلع التموينية لدى البدالين ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية ومد فترات عمل المخابز ومتابعة عملية الإنتاج، وكذلك زيادة حصص أسطوانات الغاز وتكثيف المتابعة على المستودعات، والتأكد من جاهزية معارض أهلاً رمضان وتعزيزها بشكل دائم بالسلع الأساسية والسكر، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة موقف الأسعار بالأسواق والاشتراك بحملات تفتيشية مع مديريتي الصحة والطب البيطري للتأكد من سلامة اللحوم والسلع المعروضة، والتواصل المستمر على مدار الساعة بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التموين، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لفحص شكاوى المواطنين ومتابعة الموقف التمويني أولا بأول.

الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

وفي قطاعي الصحة والطب البيطري، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات ومراكز طب الأسرة، والتأكد من جاهزية المجازر وذلك بجانب دورهما في حملات الرقابة على المنشآت الغذائية.

كما وجه المحافظ قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، بتشكيل فرق فنية للطوارئ وصيانة الأعطال والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، مؤكداً على إدارة المرور بتشكيل خطة مرورية تتضمن تكثيف الخدمات بالميادين والشوارع الرئيسية خاصة بأوقات الذروة.

تخصيص 523 ساحة لصلاة التراويح

كما استعرض المحافظ خلال الاجتماع خطة مديرية الأوقاف لتجهيز المساجد لإقامة صلاة التراويح وتواجد الأئمة والدعاة المعتمدين، وفقًا للضوابط التي حددتها الوزارة، حيث أعلنت مديرية الأوقاف عن تخصيص 523 ساحة لصلاة التراويح طوال الشهر الفضيل و194 مسجدا للتهجد و255 مسجدا للاعتكاف.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على التصدي لأى محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف ومصادرة المواد والأدوات ومعدات البناء وأي تشوينات، والتنسيق مع مديرية الزراعة و حماية الأراضي.