«الصحة»: أقسام أمراض الصدر تقدم التشخيص والعلاج في 43 مستشفى بالمحافظات

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن وجود أقسام للأمراض الصدرية في 43 مستشفى على مستوى المحافظات، تقدم خدمات العلاج والتشخيص والدواء للمرضى.

افتتاح اقسام وتطوير أقسام الصدر

وتابعت وزارة الصحة والسكان، جائحة فيروس كورونا كشفت أهمية مواجهة الأمراض الصدرية، بالإضافة الي الاهتمام بافتتاح اقسام وتطوير اقسام الصدر بكافة المستشفيات المخصصة للأمراض الصدرية.

بروتوكلات لعلاج الأمراض الصدرية

وأضافت وزارة الصحة، في تقرير عرض خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للجمعية المصرية لخبراء الصدر بالمتحف القومي للحضارة: «سعينا لوضع بروتوكلات لعلاج الأمراض الصدرية، وأطلقنا مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، منها سرطان الرئة للكشف المبكر عن هذا النوع من الأورام، إضافة إلى تدريب القوى البشرية، وكذلك تحسين كفاءة الأجهزة التشخيصية».