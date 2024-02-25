هل ظهر متحور جديد لفيروس كورونا في مصر؟.. مستشار الرئيس يوضح

طمأن الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، المواطنين بشأن انتشار الفيروسات التنفسية، مؤكدًا أن الفترة الحالية تشهد ذروة انتشارها، وأن عدد الإصابات سينخفض خلال شهر رمضان.

أوضح تاج الدين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن بعض المواطنين يشعرون بالخوف من وجود وباء جديد في مصر، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، والأعراض المنتشرة خفيفة لدى معظم الناس، وشديدة لدى أصحاب الأمراض المزمنة.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا ومتحوراته

وأشار مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا ومتحوراته في مصر آمن، ولا داعي للقلق، خاصة وأن الفيروس ومتحوراته أصبح أحد الفيروسات التنفسية، وفيروس كورونا لم ينته بعد، والتحور ما زال مستمرا.

وناشد المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة، واعتبارها سمة من سمات الحياة، لافتا إلى أنه لا صحة لوجود أي أعراض جانبية خطيرة أو غريبة للقاحات كورونا، وكل ما جرى تسجيله معروف ومدون لدى منظمة الصحة العالمية.

ضرورة الحصول على لقاح كورونا

وأضاف: «يجب على المواطنين الحصول على لقاح كورونا سواء الفترة الحالية، أو المعتمرين للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته».