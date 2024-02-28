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دراما المتحدة

الحوار الاقتصادي يناقش «ترشيد الإنفاق الاستثماري العام» في ثالث أيامه

كتب:

يسرا البسيوني
04:19 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
جانب من الجلسة

جانب من الجلسة

لليوم الثالث على التوالي، عقد الحوار الاقتصادي جلسة متخصصة تحت عنوان «ترشيد الإنفاق الاستثماري العام»، اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.

وناقشت الجلسة كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة، والاستثمارات السلعية، ودور الأجهزة التنظيمية، مع أهمية النظر إلى الهيئات الاقتصادية، وآليات تيسير وحوكمة الخدمات للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، فضلا عن تأثير الصناديق بكل أنواعها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جاد كمالي، نائب وزيرة التخطيط للتنمية الاقتصادية، دكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون المرافق، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للتوصل إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، لتحقيق الطموحات المستقبلية للتنمية الاقتصادية.

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بقلم يسرا البسيوني