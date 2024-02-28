بدء مناقشات «دور الدولة في الاقتصاد» ضمن جلسات الحوار الاقتصادي

أعلنت إدارة الحوار الوطني، بدء الجلسة المتخصصة لمناقشة «دور الدولة في الاقتصاد»، ضمن جلسات الحوار الاقتصادي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضحت إدارة الحوار، أن ذلك يأتي في إطار عقد الحوار الاقتصادي، جلساته المتخصصة لليوم الثالث على التوالي، من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، والوصول إلى أفضل حلول للمشكلات التي تواجه الدولة في هذا القطاع.

وأشارت إدارة الحوار الوطني، إلى أن جلسات مناقشات اليوم الثالث من الحوار الوطني الاقتصادي، تتضمن 3 جلسات، الأولى عن ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، والثانية تتناول دور الدولة في الاقتصاد، بالإضافة جلسة ثالثة تتناول بدائل تمويل التنمية.