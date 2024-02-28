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وسائل إعلام أمريكية: حريق بالقرب من مصنع للأسلحة النووية بولاية تكساس

كتب:

عمرو هلال
10:51 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
عاجل- القاهرة الإخبارية

عاجل- القاهرة الإخبارية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن اشتعال حريق بالقرب من مصنع للأسلحة النووية في ولاية تكساس، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأعلن حاكم ولاية تكساس، احتراق نحو 850 ألف فدان من الغابات والسلطات تعمل على إجلال آلاف السكان، مشددًا على أنم تم إعلان حالة الطوارئ في 60 مقاطعة بالولاية ومطالبة للسكان بتوخي الحذر.  

وتابع: «انتشار حرائق الغابات في جميع أنحاء الولاية وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل».

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