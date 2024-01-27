شبح الحرب الأهلية يهدد أمريكا.. ولاية تكساس تتمرد على قرارات الحكومة الفيدرالية

ازداد التوتر بين ولاية تكساس الأمريكية والحكومة الفيدرالية الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد رفض جريج أبوت، حاكم تكساس، الخضوع لقرار الحكومة بإزالة الأسلاك الشائكة من طول الحدود مع دولة المكسيك، ما ينذر بنشوب حرب أهلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

والأسلاك الشائكة بين ولاية تكساس والمكسيك تمنع المهاجرين غير الشرعين من الوصول إلى الولاية الأمريكية، وكانت المحكمة العليا الأمريكية صوتت بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 لصالح سلطة الحكومة الفيدرالية في إزالة الأسلاك الشائكة، والتي تم تركيبها بأمر من حاكم تكساس، بحسب «فوكس نيوز».

تنظيم قافلة مسلحة إلى حدود تكساس

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قام مقدم متقاعد من الجيش الأمريكي يعيش بولاية تكساس، بتنظيم قافلة مسلحة خلال أيام الأسبوع المقبل، إلى حدود تكساس لمطاردة المهاجرين الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

25 ولاية تنضم إلى ولاية تكساس

وانضمت حوالي 25 ولاية تقريبًا إلى تمرد ولاية تكساس، وعلى بيان يدعم حاكم ولاية تكساس جريج أبوت في معركته ضد الحكومة الفيدرالية بشأن السيطرة على الحدود.

وجاء في الرسالة التي وقعها 25 حاكمًا جمهوريًا: «نحن نتضامن مع زميلنا الحاكم، جريج أبوت، وولاية تكساس في استخدام كل أداة واستراتيجية، بما في ذلك الأسوار الشائكة، لتأمين الحدو، لقد تخلت عن واجباتها الدستورية تجاه الولايات، ووولاية تكساس لديها كل المبررات القانونية لحماية سيادة ولاياتنا وأمتنا»، كما أصدرت حكام 10 ولايات أيضًا إرسال الدعم العسكري إلى تكساس.