«الشعب الجمهوري» ينظم صالونا سياسيا حول ضبط آليات السلع الاستراتيجية

نظم حزب الشعب الجمهوري اليوم، صالونا سياسيا بعنوان ضبط آليات السلع الاستراتيجية، ضم عددا من النواب وممثلي القوى السياسية بمختلف أطيافها، حيث ناقش الحضور كيفية التغلب على التحديات التي تواجه إنتاج وتداول السلع الاستراتيجية، وسيجري صياغة مخرجات الصالون الثقافي، وتقديمها كمقترحات للحوار الوطني.

ضبط آليات السلع الاستراتيجية

كان عددا من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، شاركوا اليوم في الاحتفالية الخامسة لقادرون باختلاف، التي شرفها بالحضور رئيس الجمهورية.

حزب الشعب الجمهوري

ويقدر الحزب ما تحقق خلال السنوات السابقة، في رعاية ذوي الهمم، كذلك ما وجه إليه الرئيس السيسي من دعم الصندوق بـ10 مليارات جنيه، كما يثمن الحزب دعوة الرئيس بضرورة تحمل كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية مسؤولية الارتقاء برعاية أبنائنا من ذوي الهمم.

وكانت كلمات أبنائنا من غزة، ممن تلقوا العلاج في مصر، بعد إصابتهم جراء الحرب، خير تعبير عن دور مصر التاريخيّ والإنساني.