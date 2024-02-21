قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: مصر قدمت لـ«العدل الدولية» دلائل على جرائم إسرائيل

قال عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية؛ حول ما يحدث من انتهاكات من إسرائيل في غزة من قبل جيش الاحتلال، هي المرافعة الثانية بعد وقوف مصر أمام إسرائيل بشأن النزاع على طابا.

وأكد «رزق»، في بيان له اليوم، أن مصر تمتلك من الخبرة القانونية والدولية الوقوف أمام محكمة دولية وتقديم مذكرة شاملة وكاملة لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وتعدياته المستمرة على المدنيين العزل وسرقة ممتلكاتهم ووطنهم بحصانة من مجتمع دولي متخاذل شأنه شأن مجرم الحرب ذاته.

مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية

وأضاف القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن كلمة مصر أمام العدل الدولية قدمت دلائل وحقائق حول جرائم النظام الصهيوني، وما يرتكبه من نازية جديدة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن حان الوقت لردع هذا السوس الذي ينخر في أمن واستقرار المنطقة ويغتصب حقوق الشعوب العربية، والاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، مشددا على أنه لا يمكن أن تظل تل أبيب فوق المحاكم والقانون.

واختتم قائلا، أن إسرائيل كيان مجرم، ومجلس الأمن فشل أكثر من مرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدا أن على إسرائيل إنهاء احتلالها طبقا للقرارات الأممية والقوانين الدولية، وإنهاء كيل العالم بمكيالين بشأن ما يرتكب من انتهاكات ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.