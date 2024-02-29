بعد وفاة قارون القرن العشرين.. ماذا نعرف عن رجل الأعمال جايكوب روتشيلد؟

اشتهر بأنه من أكبر داعمي دولة الاحتلال الإسرائيلية، وأن أسرته من مؤسسيها، كما يحتفظ بوثيقة بلفور التي تعد ببناء وطن لليهود على أرض فلسطين العربية، إنه اللورد جايكوب روتشيلد البريطاني الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز 87 عامًا، وأعلنت أسرته وفاة الشخص الملقب بـ«قارون القرن العشرين» عبر صفحة عقارات واديسون التي تديرها مؤسسة روتشيلد.

وفاة قارون القرن العشرين

وأعلنت أسرة رجل الأعمال الشهير جايكوب روتشيلد وفاة قارون القرن العشرين والذي ينتمي لأسرة يهودية مصرفية شهيرة.

وبعد وفاة قارون القرن العشرن، تعرض «الوطن» في التقرير التالي، ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار الساعة، أبرز المعلومات عن جايكوب روتشيلد، وفقا لما أوردته cnbc عربية.

من هو جايكوب روتشيلد؟

ينتمي جايكوب روتشيلد إلى واحدة من أكبر العائلات اليهودية وأقدمها في المملكة المتحدة.

وكأغلب اليهود، يعمل جايكوب وأفراد أسرته روتشيلد في مجال الأعمال المصرفية

عائلته تمتلك بنكًا في المملكة المتحدة، وبحسب صحيفة ذا ديلي ميل، فإن جايكوب روتشيلد بدأ حياته المهنية في ستينات القرن الماضي بالعمل في بنك العائلة وهو إن إم روتشيلد.

شارك في تأسيس مجموعة من الشركات منها مجموعة جاي روتشيلد، في ثمانيات القرن الماضي.

حصل جايكوب روتشيلد على لقب لورد من الملكة إليزابيث عام 2002.

شغل منصب رئيس مجلس إدارة قناة بي سكاي بي خلال الفترة ما بين 2003 و2008.

وصلت ثروة جايكوب روتشيلد إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

عرف عن اللورد جايكوب أنه من أكبر الداعمين لدولة الاحتلال الإسرائيلية، ومن المدافعين الشرسين عنها.

كان يفتخر بأن أسرته أحد أهم مؤسسي الكيان الإسرائيلي، حيث كانت من أكبر ممولي عمليات هجرة اليهود إلى فلسطين.

وكان يحتفظ بنسخة من وثيقة وعد بلفور الشهيرة والتي كتبت عام 19177 والتي تم توجيهها إلى اللورد وولتر روتشيلد، وهو أحد أجداد جايكوب.