رغم الانتصار الساحق في الانتخابات التمهيدية.. حملة بايدن لا تحتفل بسبب حرب غزة

فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، في سباق الانتخابات التمهيدية التي شهدتها ولاية ميتشجان، بنسبة بلغت 81% من الأصوات، وعلى الرغم من هذه النسبة المرتفعة، إلا أنه لم تحتفل الحملة الانتخابية للرئيس بايدن بفوزه ليلة أمس، على عكس حال الولايات التي شهدت انتخابات تمهيدية من قبل، وذلك لخسارته أصواتا بلغت أكثر من 100 ألف ناخب ديمقراطي ممن صوَّتوا بـ«غير ملتزم»، بسبب سياسة الرئيس الأمريكي تجاه الحرب على قطاع غزة.

الانتخابات التمهيدية

وشهدت ولاية ميتشجان، أمس، يومًا تنافسيًا بين الحزب الديمقراطي ونظيره الجمهوري، في سباق الانتخابات التمهيدية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، ومع إغلاق مراكز الاقتراع بنهاية اليوم في كثير من المقاطعات، جاءت النتائج بفوز الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن، المرشح الديمقراطي بنسبة بلغت 81% من الأصوات، وهو ما يعادل 617.791 صوتاً، وفقا لما جاء في شركة إديسون للابحاث.

الغضب يرفع أعداد الناخبين «غير الملتزمين» تجاه بايدن

وعلى عكس حال الولايات التي شهدت انتخابات تمهيدية من قبل، لم تحتفل حملة الرئيس بايدن بفوزة ليلة أمس، وذلك لخسارته أصواتا بلغت أكثر من 100 ألف ناخب ديمقراطي ممن صوتوا بـ«غير ملتزم»، بنسبة بلغت 13% مقارنة مع 1% لانتخابات عام 2020، وذلك بعد فرز ما يقرب من 85% من الأصوات، وتُعد هذه النسبة انتصارا لحركة عدم التصويت لبايدن التي شنتها الجالية الأمريكية من أصول عربية ومسلمة، ردا على سياسات بايدن المساندة للاحتلال في حربه التي يشنها على قطاع غزة، مطالبين الرئيس الأمريكي بوقف دائم لإطلاق النار داخل القطاع.

شعور بالغضب بسبب حرب غزة

ويشعر كثير من أبناء الجالية الأمريكية العربية في ميتشجان الذين دعموا بايدن في عام 2020، بالغضب، بسبب دعمه للعمليات التي يشنها الاحتلال على غزة، والتي نتج عنها استشهاد ما يقرب من 30 ألف من الفلسطينيين، حيث قالت حملة «أنصت إلى ميتشجان»، في بيان «لقد خرجت حركتنا منتصرة الليلة، وتجاوزت توقعاتنا بشكل كبير،عشرات الآلاف من الديمقراطيين في ميتشجان الذين صوت كثير منهم لصالح بايدن في عام 2020، غير ملتزمين بإعادة انتخابه بسبب الحرب في غزة».

تجاهل بايدن لغير الملتزمين في بيانه

وأصدر بايدن بياناً في وقت متأخر من الليل بعد إعلان فوزه، شكر فيه كل سكان ولاية ميتشجان الذين جعلوا أصواتهم مسموعة، مؤكدا أن ممارسة حق التصويت هو ما يجعل أمريكا دولة عظيمة، ولم يتطرق في بيانه إلى من صوتوا بغير ملتزم، وإنما وجَّه هجوما إلى المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب، مؤكداً أنه مصدر خطر على البلاد.

منافسات مستمرة

وكان المنافس الوحيد لبايدن في هذه الانتخابات التمهيدية هو النائب الأميركي دين فيليبس، الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا الذي حصل على نسبة 2.7% من الأصوات، وعلى الجانب الآخر حقق الرئيس السابق دونالد ترامب انتصارا جمهوريا على منافسته نيكي هايلي، وذلك بعد حصوله على ما يقرب من 68% من الأصوات، مقابل 26% لصالح نيكي هايلي، وهو ما يمثل الفوز الخامس على التوالي للرئيس السابق في منافسات الترشيح الكبرى.