جامعة القاهرة تكرم شريف سعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة

كرم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، شريف سعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تقديرًا لجهوده المخلصة في الارتقاء بالبيئة الإعلامية والاتصالية في مصر.

وحضر التكريم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وعلق شريف سعيد رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «الحمد لله، عقب أربعة وعشرين عامًا من حفل التخرج في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تلقيتُ دعوة راقية من كلية الإعلام لتكريمي في ذات القاعة المهيبة».

وأضاف رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي: «مُمتن جدًا لرئيس جامعة القاهرة أ. د/ محمد عثمان الخشت، والفاضلة عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة أ. د/ ثريا البدوي، وجميع أساتذتي في الجامعة من داخل وخارج كلية الإعلام بدءًا من سبتمبر 1996 حتى يونيو 2000».

وتابع شريف سعيد: «لأن العمل المُتلفز هو عمل جماعي، أشكر كل رفاقي في الرحلة الممتدة بين مبنى ماسبيرو وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. أدعو الله دومًا أن يُوفقنا جميعًا ومعًا».