شريف سعيد يوجه الشكر لمحمود مسلم خلال توقيع «عسل السنيورة»: أنقذ روايتي

قال الكاتب والمخرج شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية، خلال حفل توقيع روايته «عسل السنيورة»، في مقر مبنى قنصلية، بمنطقة وسط البلد، إنني أشكر جميع الزملاء وكبار النقاد، وصديقي العزيز الإعلامي محمد عبده بدوي، لحضورهم توقيع راويتي، التي عكفت عليها لمدة 4 سنوات.

مقترحات كتابة رواية عسل السنيورة

وأضاف «شريف» خلال الحفل، أنه مغرم بالكتابة التاريخية، ويؤمن بمقولة الراوية التي لا تكشف مستورا فالنار أولى بها، موجها الشكر للدكتور محمد عفيفي، وقال إنه «تحملني كثيرا في سماع مقترحاتي عند كتابة رواية عسل السنيورة».

وأوضح أن الكتابة التاريخية ليست سهلة كما يعتقد البعض، ولكن لابد من التحضير لها بشكل كبير، فضلا عن أنني خضت رحلة بحث كبيرة للتحضير لروايتي، والدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس لجنة رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة، تدخل لوصول بعض المصادر من الكتب الخارجية إلى مصر للاستعانة بها في كتابة روايتي: «الحقيقية إن الدكتور محمود مسلم هو من أنقذ روايتي، لأنه ساعدني على وصول بعض الكتب من خارج البلاد إلى مصر».