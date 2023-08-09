شريف سعيد: سيدة فاقدة للبصر ساعدتني في كتابة رواية «عسل السنيورة»

قال الكاتب والمخرج شريف سعيد رئيس القناة الوثائقية، خلال توقيع روايته «عسل السنيورة»، في مقر مبنى قنصلية بمنطقة وسط البلد، إن الرواية تضمنت الحديث عن الاحتلال الفرنسي لمصر، لكني أؤكد أننا ضد أي احتلال لأرض أي دولة، وأعتقد أن الحملة الفرنسية لو استمرت لأكثر من 3 سنوات كانت ستؤثر على الهوية المصرية، وهذه قناعاتي الشخصية.

توقيع رواية «عسل السنيورة»

وأضاف رئيس القناة الوثائقية خلال توقيع روايته «عسل السنيورة»، أن الصدمة التي تلقيناها كمصريين من الاحتلال الفرنسي ما زالت تؤثر علينا حتى الآن، مؤكدا أنه استعان بسيدة فاقدة للبصر في كتابة روايته: «عثرت عليها في إحدى الجامعات الخاصة، وجلست معاها لمدة ساعة ونصف، للاستعانة بها في روايتي، وهي كانت فاقدة للبصر منذ ولادتها».

أوضح أن الكتابة وظيفة ويجب على الكاتب تخصيص وقت محدد يوميا من أجل الكتابة: «لازم الكاتب يخصص كل يوم وقت للكتابة، وعمرها ما كانت إلهام، وأنا أؤمن بأن الكتابة وظيفة»، موضحا أن الرواية تضمنت الحديث عن مساحات مختلفة في المرأة بشكل عام.