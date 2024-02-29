مؤسس «أسبوع القاهرة للتصميم»: جذبنا 160 مشاركا وعدد كبير من العارضين

كشف هشام مهدي، مؤسس ورئيس «أسبوع القاهرة للتصميم»، تفاصيل هذه النسخة، موضحًا أن البداية كانت في 2017 لخلق منصة للتعرف على عدد المصممين في مصر ومجال عملهم، وجرى تأسيس هذه المنصة، ثم توالى العمل وفي هذه النسخة يشارك 160 مصممًا.

وشدد «مهدي»، خلال حواره مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن التصميم يدخل في كل شئ في الحياة، بداية من كوب المياه والملابس والإكسسورات والإضاءة وجميع الأشياء، موضحًا أن التصميم أشمل من «الفاشون»، والهدف من هذه النسخة هو وجود منتج يرتقي للظهور للعالم للتعرض للمصميين المصريين في كافة المجالات.

فكرة أسبوع التصميم ليست جديدة

ونوه بأن فكرة أسبوع التصميم موجودة في كل العالم وليست جديدة، مؤكدًا أن اختيار المشاركين يعتمد على أن يكون التصميم أصلي والمنتج ذات جودة عالية والتسويق الجيد له، موضحًا أنه في النسخة الماضية من «أسبوع القاهرة للتصميم» كان المشاركين كانوا مصريين، ولكن النسخة الحالية تم ضم مصممين عرب وعالميين.