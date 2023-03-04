«ناهد» تبدع في التصميم على «المجات الحرارية»: بعمل هدايا رمضان وبفرح الناس

من خلال فيدوهات «يوتيوب»، تعلمت ناهد عطا الله، هواية التصميم بالصلصال الحراري، لتتحول فيما بعد إلى مصدر رزق، إذ جذبها الفن، وطريقة تصميمه، لتصبح إحدى المحترفات فيه، وتبهر كل من اطلع على فنها.

وبعد تخرجها من الجامعة، اتجهت «ناهد» إلى فن التصميم بالصلصال الحراري، بعدما شاهدت عديد من الأشخاص يبدعون فيه، فأحبت أن تخوض التجربة بنفسها.

كيف احترفت «ناهد» فن التصميم بالصلصال الحراري؟

تخرجت ناهد عطا الله، تبلغ من العمر 24 عاما، في كلية الدراسات الإسلامية قسم الإذاعة والتلفزيون جامعة الازهر، وتحكي لـ«الوطن»، عن الفن الذي احترفته مؤخرا: «في البداية كنت بشوف فيديوهات لناس بتعمل تصميمات جميلة بالصصال، فحبيت الفكرة، وبدأت أنفذها بنفسي، من خلال التجربة والكورسات عبر الإنترنت».

وفي مفارقة فريدة من نوعها، اتبعت ناهد شغف الطفولة، تاركة مجال دراسة الإعلام، واهبة حياتها لإتقانه واحترافه، بحسب حديثها لـ«الوطن»: «من وأنا طفلة كنت بحب الرسم جدا، وإني أركز في التفاصيل كويس أوي، فبعرف أطلع أي شكل أنا عايزاه بطريقتي، وده اللي شجعني إني أبعد شوية عن مجال دراستي، حبا في تعلم الفن، والعمل فيه».

ما الأدوات التي استخدمتها؟

تتحدث ابنة محافظة القليوبية، عن الأدوات التي استخدمتها، لتبدع في التصميم بالصلصال الحراري: «أنا بستخدم أدوات النحت المصغرة، فرش تنعيم، ونشابة، وبحاول إني أطور من نفسي طول الوقت، من خلال بعض الأدوات البسيطة».

المدة التي تستغرقها في الرسم على المج الحراري

«المج الواحد برسم عليه من يومين إلى 3 أيام»، تقول «ناهد»، إن الرسم على المجات الحرارية، يستغرق أحيانا ما يقرب من ثلاثة أيام، لكن حبها لما تفعله يجعل الأمر سهلا، موضحة أنه الطريقة الوحيدة التي يمكنها أن تعبر عن نفسها من خلالها، بطريقة واضحة وملموسة.

الهواية تتحول إلى مصدر دخل ثابت

«أصبحت الهواية مصدرا للرزق، من خلال التسويق لها عبر الإنترنت»، وبحسب «ناهد»، فإن الكثير من الأشخاص يتواصلون معها، من أجل شراء المجات الحرارية، ذات التصميمات المميزة لهديا المناسبا المختلفة ورمضان، كما أنها تضع عليها أسماء العملاء وصورهم، لتزيد من جمالها، متمنية أن يصبح لديها مكان خاص بها، بدلا من «الأونلاين».