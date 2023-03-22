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«استوديو التصميم الدولي» بجامعة عين شمس يشارك في ورشة عمل بأمريكا

كتب:

أميرة فكري
02:48 م | الأربعاء 22 مارس 2023
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

شارك فريق من طلاب برامج «الهندسة المعمارية» و«العمارة والعمران البيئي» بجامعة عين شمس في ورشة عمل استوديو التصميم الدولي التي أقيمت في الفترة من 7 إلى 16 مارس بجامعة كليمسون الأمريكية.

واشترك الطلاب المصريون مع الطلاب الأمريكيون في تقديم رؤية متكاملة لتطوير منطقة Grand Canal بمدينة يانغزو الصينية بشقيها التراثي والحديث واقتراح مشروعات تحقق الاستدامة والمرونة والتكامل البيئي والتكيف المناخي وتنشيط السياحة والحفاظ على التراث.

أقدم أنظمة المياه 

وتعد القناة الكبرى Grand Canal واحدة من أقدم وأطول أنظمة المياه التي صنعها الإنسان في العالم، حيث تم اختيارها كموقع تراث عالمي لليونسكو في عام 2014.

وشمل الفريق المصري المشارك في ورشة العمل عدد 16 طالبا حضوريا و٤ طلاب افتراضيا من تخصصات التصميم المعماري وتكنولوجيا البناء والتصميم الحضري والعمران البيئي، وذلك تحت إشراف كل من الدكتور أحمد خالد المنسق المصري لاستوديو التصميم الدولي والدكتور أحمد العراقي والمهندسة ندى طارق والمهندسة نورا الأمين والمهندس محمد عادل وهم أعضاء هيئة تدريس بقسم الهندسة المعمارية بجامعة عين شمس.

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بقلم أميرة فكري