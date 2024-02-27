محافظ المنيا: إزالة 70 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الثانية للموجة التي بدأت 24 فبراير الجاري للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

إزالة 70 حالة تعد بمراكز المنيا

واستعرض محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 70 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 8 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمركزى بنى مزار و سمالوط، و53 حالة تعد علي الأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

ومن جانبه تم إزالة حالات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركزى أبوقرقاص وسمالوط، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.