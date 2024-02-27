«أبواب الخير» توفر سلعا غذائية لـ280 ألف مواطن من الأولى بالرعاية في المنيا

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، قافلة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر محملة بنحو 689 طنا من المواد الغذائية الجافة، تمهيدا لتوزيعها على 280 ألف مواطن في قرى ومراكز المحافظة.

ولفت إلى أن قافلة «أبواب الخير» تعد أكبر قافلة مساعدات إنسانية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينفذها صندوق تحيا مصر، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتوفير المواد الغذائية للأسر والفئات المستهدفة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا و ممثلي صندوق تحيا مصر و أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وممثلي مؤسسة مصر الخير والجمعية الشرعية بالمحافظة.

توفير سبل الرعاية للأسر الأكثر احتياجا

وأكد المحافظ، أن توزيع المواد الغذائية يتم طبقا لأبحاث اجتماعية ميدانية لتحديد الأسر المستحقة مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة، لضمان الوصول إلى كافة النجوع والقرى والمناطق الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة، مثمنا الدور الفعال لصندوق تحيا مصر في تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى توفير أفضل سبل الرعاية للأسر الأكثر احتياجا والسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل الجمهورية الجديدة.

توفير المواد الغذائية ووجبات الإفطار

كما أشاد المحافظ بالشراكة الفعالة بين مبادرة قوافل أبواب الخير ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة، لافتا إلى أن قوافل مبادرة أبواب الخير مستمرة في توفير المواد الغذائية ووجبات الإفطار للصائمين حتى نهاية شهر رمضان المعظم.